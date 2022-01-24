Москва, , 18:16 — REGNUM Депутаты Госдумы обеспокоены ростом себестоимости молочных продуктов и предложили меры поддержки, передает корреспондент ИА REGNUM 24 января.

Молоко

«Именно цены на молоко, как и на хлеб — всегда является некой лакмусовой бумажкой, по которой определяется народное настроение и измеряется покупательская способность населения», — заявила по итогам обсуждения в правительстве РФ поддержки молочной отрасли зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Надежда Школкина («Единая Россия»).

Среди предлагаемых в Госдуме мер поддержки отрасли — предложение рассмотреть возможности увеличения субсидий из федерального бюджета на 1 литр произведённого молока. сейчас максимальные выплаты в зависимости от региона — 1,27 на 1 литр молока.

«Установление специального тарифа на электрическую энергию для сельхозтоваропроизводителей, установление фиксированных цен на ГСМ по аналогии с минудобрениями, а также предлагаем рассмотреть возможность пролонгации субсидий на возмещение производителям, осуществляющим разведение или содержание молочного крупного рогатого скота, части затрат на приобретение кормов», — перечислила парламентарий.

Для поддержания инвестиционной активности в молочной отрасли депутаты предлагают сохранить действующий порядок предоставления льготного инвестиционного и краткосрочного кредитования для производителей и переработчиков молока, сохранить субсидии на компенсацию части прямых затрат на строительство и модернизацию объектов АПК, включив в неё реконструкцию животноводческих комплексов молочного направления. Кроме того, говорит Школкина, предлагается увеличить предельные значения стоимости единиц мощности для животноводческих комплексов молочного направления с 450 тысяч рублей за одно скотоместо до 900 тысяч рублей.

«Для поддержания рентабельности производства мы предлагаем рассмотреть возможность разработки и утверждения федеральной программы внутренней продовольственной помощи социально незащищенным слоям населения», — добавила зампред комитета Госдумы.

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В Госдуме отмечают усиление административного давления на отрасль, в том числе через контроль за ценами на молоко и молочную продукцию и усиления ответственности производителей молока за отходы животноводства.

«Одновременно фиксируем снижение привлекательность самой отрасли и переход на производство продукции с более коротким сроком окупаемости, например, растениеводство», — указала Школкина, отметив негативные последствия таких тенденций.

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