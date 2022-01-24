Лондон, 24 января, 2022, 18:11 — ИА Регнум. 28-летний атакующий полузащитник «Челси» и сборной Марокко Хаким Зиеш, отметившийся в матче с лондонским «Тоттенхэмом» один забитым мячом, признан лучшим игроком 23-го тура Английской Премьер-лиги 2021/22 по версии портала WhoScored.

Pixabay.com «Челси»

Голкипер: Нил Поуп («Бернли» 7.7).

Защитники: Эндрю Робертсон («Ливерпуль» 8.2), Тиаго Силва («Челси» 7.9), Мохаммед Салису («Саутгемптон», 8.2), Киран Триппьер («Ньюкасл» 7.7).

Полузащитники: Рубен Невеш («Вулверхэмптон» 8.5), Жоау Моутиньо («Вулверхэмптон» 8.6), Диогу Жота («Ливерпуль» 7.8), Хаким Зиеш («Челси» 9.2).

Нападающие: Айвен Тоуни («Брентфорд» 7.4), Брайан Мбеумо («Брентфорд» 7.8).

В текущем сезоне марокканский атакующий полузащитник принял участие в 24-х матчах за лондонский клуб во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.