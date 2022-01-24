Тамбов, 24 января, 2022, 18:08 — ИА Регнум. В Тамбовской области в 2022 году на реализацию нацпроекта по поддержке предпринимательства будет направлено 182 млн рублей, что на 20% больше уровня 2021 года, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Tambov.gov.ru Тамбовская область

По нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» реализуются три региональных проекта. Они предусматривают создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса, для работы самозанятых граждан, а также акселерацию субъектов малого и среднего предпринимательства, включающую финансовую поддержку. В прошлом году на реализацию нацпроекта из бюджета было направлено 147 млн рублей.

Наиболее востребованной у бизнеса оказалась финансовая поддержка. Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства по итогам 2021 года перевыполнил установленный нацпроектом показатель по портфелю микрозаймов на 50% — планировалось выдать 278 микрозаймов, а реально выдано 417.

Кроме того, выдано 48 поручительств на сумму 421 млн рублей. Под эти гарантии сформирован кредитный портфель более чем на 880 млн рублей.

Впервые в 2021 году управлением регионального развития и поддержки инвестиционной деятельности области бизнесу предоставлены безвозмездные гранты от 100 тыс. до 500 тыс. рублей на развитие социальных проектов. Такой поддержкой воспользовались 16 предпринимателей на общую сумму 7,6 млн рублей.

Более 800 как начинающих, так и действующих предпринимателей воспользовались комплексными услугами центра «Мой бизнес».

Развивается сообщество самозанятости. Сегодня в нем состоит более 10 тыс. человек. Они так же, как предприниматели, пользуются консультационной, имущественной поддержкой, микрозаймами. Объем микрозаймов, предоставленных самозанятым, составил 2,9 млн рублей, что вдвое превышает плановое значение.

Благодаря региональному Центру поддержки экспорта 21 предприятие вышло на внешние рынки. В 2021 году объем экспорта этих предприятий составил 4,8 млн долларов.

Антикризисный пакет для ряда видов деятельности касался налоговых льгот. На 2021 год были установлены пониженные налоговые ставки на упрощенной системе налогообложения: 4% вместо 6% и 10% вместо 15%. Дополнительно понижена ставка по упрощенной системе налогообложения для организаций IT-сферы, являющихся резидентами технопарков — 2% сроком до 2025 года.

ФНС России в прошлом году внедрила новый сервис по проверке права предпринимателей на получение субсидии, который позволил максимально быстро обработать заявления налогоплательщиков, обеспечить прозрачность субсидирования и ускорить предоставление льготных кредитов. Почти 5 тыс. тамбовских налогоплательщиков обратились за господдержкой. Сумма выплаченных субсидий составила 165 млн рублей.

В канун нового года руководитель Тамбовской области Максим Егоров встретился с представителями предпринимательского сообщества, обсудил с ними насущные вопросы и выслушал инициативы.

«Мы продолжим диалог власти и бизнеса в интересах развития области. Будем совершенствовать работу инвестиционных площадок, ТОСЭР, осуществлять инвестиционные проекты», — сказал Максим Егоров.