Пекин, 24 января, 2022, 18:06 — ИА Регнум. Судостроительная отрасль Китая по итогам 2021 года сохранила лидирующую позицию в мире, сообщает 24 января министерство промышленности и информатизации КНР.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Отмечено, что это произошло на фоне роста спроса на корабли из-за увеличения объёмов морских перевозок.

Уточняется, что в 2021 году в Китае было завершено строительство судов с общим водоизмещением 39,7 млн тонн и эти показатели на 3% больше, чем в 2020 году.

В Китае за 2021 год было построено 47,2% всех судов, построенных в мире. За 2020 год на Китай пришлось 43,1% мирового судостроения.

Кроме того, на долю судостроительных компаний Китая в прошедшем году пришлось 53,8% всех мировых заказов на новые суда. Шесть китайских компаний включены в первую десятку крупнейших судостроителей мира.