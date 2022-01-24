Прага, , 18:03 — REGNUM Американское руководство только для вида «борется» с «Северным потоком — 2», а на самом деле президент страны Джо Байден очень не хочет портить отношения с Германией, пишет 24 января Forum24.

США и Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

Автор одной из статей чешского издания отмечает, что Байден действует так, чтобы СП-2 был запущен, поскольку ему нужны хорошие отношения с германскими властями. Так что сейчас он старается просто переждать, пока начнётся запуск российского газопровода.

Также автор статьи отметил, что СП-2 — это всего лишь временная и не столь интересующая Вашингтон проблема, а настоящая беда — это Китай. При этом для США важна поддержка Германии против Китая, так что ссориться с Берлином из-за СП-2 Вашингтон не будет.

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