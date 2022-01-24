Йошкар-Ола, , 18:02 — REGNUM Депутат Госдумы от Марий Эл Сергей Казанков (КПРФ) раскритиковал идею главы Счетной палаты России Алексея Кудрина о необходимости создания крупных агломераций в противовес Москве. Идея нескольких агломераций, в которые будут стекаться все ресурсы и люди, для нашей большой страны вредна, заявил парламентарий ИА REGNUM.

Сергей Казанков Идея нескольких агломераций, в которые будут стекаться все ресурсы и люди, на мой взгляд, для нашей большой страны вредна. Что будет происходить с основной частью России? Мы это уже видим в Подмосковье, где совсем недалеко от столицы стоят заброшенные деревни и поселки. Думаю, что на примере Татарстана надо учиться другому. Солидный региональный бюджет и подбор руководителей из местных управленцев дают хороший результат. Правильнее было бы создавать инфраструктуру на местах, больше средств выделять на бюджетное выравнивание, поменьше назначать губернаторов-варягов, не знающих доверенные им регионы. А предложения по перекраиванию национальных республик не только вредны, а еще и опасны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, идее главы Счетной палаты Россиио создании суперагломерации в Поволжье с центром в Татарии вряд ли будет дан ход в ближайшие годы: Кудрин и сислибы сейчас не в лучшей «системной» форме, к тому же налицо этнократические риски.

Читайте также: В идее Кудрина о суперагломерации в Поволжье — «этнократические риски»