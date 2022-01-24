Минск, 24 января, 2022, 17:58 — ИА Регнум. Импортируемые в Белоруссию продукты питания — овощи и фрукты, а также производимые в республике сыры будут продаваться под особым ценовым контролем министерства антимонопольного регулирования и торговли. Об этом 24 января проинформировала пресс-служба белорусского МАРТ.

shopping bag Продукты

Накануне: Правительство Белоруссии повышает цены в детсадах, школах и санаториях

Комиссией по вопросам государственного регулирования ценообразования при правительстве Белоруссии в рамках постановления совмина № 100 от 23 февраля 2021 г. «О временных мерах по стабилизации цен на социально значимые товары первой необходимости» определён особый порядок установления цен на свежие капусту белокочанную, лук репчатый, свеклу, морковь, картофель и яблоки, которые до 1 января 2022 г. не поставлялись на белорусский рынок. Новые правила регулируют цены «также на производимые в республике сыры твердые и полутвердые», сказано в официальном сообщении.

Ранее на эту тему: Правительство Белоруссии продлило санкции против предприятий ЕС и РФ

Согласно разъяснениям, «отпускные цены импортеров на овощи и фрукты, отпускные цены производителей на сыры твердые и полутвердые, а также цены реализации на указанные товары субъектами хозяйствования, осуществляющими оптовую и (или) розничную торговлю, формируются с учетом ограничений, установленных в соответствии с постановлением министерства антимонопольного регулирования и торговли от 21 декабря 2021 г. № 79». Такой порядок установления цен на импортируемые овощи и фрукты, а также на производимые в республике сыры «вступает в силу с 20 января 2022 г.» — то есть «задним числом».

Читайте новости сюжета: Экономический кризис в Белоруссии