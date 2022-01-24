Мурманск, , 17:58 — REGNUM Предприниматель, получивший преференциальный статус резидента Арктической зоны РФ, откроет в Кировске гостиницу для горнолыжников. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Мурманской области.

Горнолыжный курорт Ишгль. Австрия (сс) Gast32

Инвестор планирует провести реконструкцию здания на улице Ленинградской в Кировске и открыть в нём гостиницу. Проект планируется реализовать в первой половине 2026 года.

«Туристический поток растёт, мы уже вернулись к допандемийным показателям и планируем дальнейшее увеличение числа туристов, поэтому развитие инфраструктуры для региона очень актуально. Инвестиции в данный проект составят 111 миллионов рублей, будет создано 24 новых рабочих места», — отметила заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова.

Всего в Мурманской области 114 резидентов АЗ РФ, которые инвестируют в проекты более 142,6 миллиарда рублей и создадут 4630 рабочих мест.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году в Мурманской области побывали около 450 тысяч туристов.