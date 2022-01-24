Мюнхен, Германия, 24 января, 2022, 17:56 — ИА Регнум. 24 января портал WhoScored опубликовал символическую сборную лучших игроков прошедшего двадцатого тура немецкой Бундеслиги 2021/22. Самым ценным игроком уик-энда с оценкой 9.8 был признан 26-летний опорный полузащитник «Баварии» и сборной Германии Йозуа Киммих.

ФК Бавария Мюнхен

Во встрече с берлинской «Гертой» (4:1) Киммих отметился двумя результативными передачами, а также совершил четыре успешные обводки и один удачный отбор. Точность передач немецкого футболиста составила 92%.

Помимо Киммиха, в символическую сборную 20-го тура Бундеслиги вошли Стефан Ортега Морено («Арминия», 7.9), Йетро Виллемс («Гройтер», 7.2), Обите Эван Ндика («Айнтрахт», 7.8), Вилли Орбан («Ред Булл Лейпциг», 7.9), Жереми Фримпонг («Брайер-04», 8.6), Мусса Диаби («Байер-04», 8.9), Лерой Сане («Бавария», 9.3), Серж Гнабри («Бавария», 8.7), Макс Крузе («Унион», 7.8) и Томас Мюллер («Бавария», 8.1).