Берлин, 24 января, 2022, 17:55 — ИА Регнум. Стрельбу по людям, находившимся в лекционном зале университета Гейдельберга устроил один из студентов, сообщает 24 января агентство DPA со ссылкой на источники в полиции.

Убийство

Злоумышленник ранил из огнестрельного оружия четверых, после чего покончил с собой.

Полиция сообщает, что на данный момент не имеет данных, позволяющих подозревать стрелявшего в политических или религиозных мотивах его поступка.

Проводится расследование.