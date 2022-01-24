Афины , , 18:05 — REGNUM На границе Албании и Греции 24 января выявили крупную (86 кг) партию легких наркотиков.

Полицейская операция Цитата из к/ф «Леон». Реж. Люк Бессон. 1994. Франция — США

Как сообщает албанское оппозиционное СМИ Lapsi, вещества были обнаружены полицией Греции в городе Козания в автомобиле, направлявшемся со стороны границы. 32-летний албанец, водитель автомобиля, находится за решеткой.

Полиция Греции в 2022 году изъяла уже четыре центнера наркотиков из Албании. В настоящее время в Албании обсуждается легализация медицинского каннабиса.

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