Москва, 24 января, 2022, 17:52 — ИА Регнум. Обсудить синхронизацию повесток законотворческой работы правительства и Госдумы поручил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе Совета Думы.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

Володин поручил подготовить во второй половине февраля встречу представителей профильных комитетов Госдумы со статс-секретарями министерств, сообщила пресс-служба Госдумы.

«На совещании необходимо обсудить синхронизацию повесток законотворческой работы Государственной думы и правительства. У комитетов есть вопросы, связанные со взаимодействием с правительством», — отметил Володин.

Представители правительства также выскажут свои пожелания, добавил он.

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