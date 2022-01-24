Констанца, Румыния, , 17:45 — REGNUM Архиепископ Томисский (епархия района Мунтени и Добруджи на юго-востоке Румынии) Румынской православной церкви Феодосий был трижды за один день оштрафован полицией в городе-порту Констанца за нарушение правил карантинного режима, связанного с COVID-19. Об этом 24 января сообщил бухарестский телевизионный канал Digi24.

Михаил Нестеров. Священник (фрагмент). 1912

Следите за развитием событий в трансляции: «Конец не за горами? Все новости о коронавирусе в мире»

Согласно официальной информации, все три инцидента произошли в понедельник, 24 января. В первый раз штрафные санкции на владыку Феодосия (в миру — Мачедон Петреску) правоохранители наложили в 8:00 по местному времени (9:00 мск) за то, что он вел церковную службу без медицинской защитной маски. При этом священник должен был находиться на самоизоляции по подозрению в инфицировании COVID-19.

Второй штраф о. Феодосию выписали в 11:00 по местному времени (12:00 мск) за прогулки по набережной Констанцы, при этом он имел предписание немедленно самоизолироваться по месту проживания. В третий раз его оштрафовали в 14:25 по местному времени (15:25 мск) — священник принимал участие в торжествах, посвященных Дню Союза румынских княжеств в здании администрации Констанцы.

Во всех трех случаях сумма взысканий составила 1000 леев ($228,5). По некоторым данным, архиепископ доставлен в свою резиденцию.

По состоянию на 24 января, количество жителей Румынии, заболевших COVID-19, в общей сложности составило 2,02 млн человек. Из низ скончалось 59 547 граждан.

Читайте ранее в этом сюжете: В Бухаресте введут дополнительные карантинные меры