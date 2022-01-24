Приштина, Сербия, 24 января, 2022, 17:46 — ИА Регнум. В Косово 24 января в результате исследования 8416 образцов выявили 2243 носителей коронавируса, что стало новым рекордом для Косово. Признаны излечившимися 465 человек, за сутки в республике скончались два пациента с COVID-19. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi со ссылкой на данные Института общественного здравоохранения Косово.

Tony Bowden Приштина

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Всего в Косово с начала пандемии было выявлено 183 559 случаев заражения, не считая сербского населения края, 161 170 пациентов излечились, 2997 человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19, при этом уже в течение нескольких месяцев среднесуточный показатель по смертности составляет меньше одного человека.

Отмечается существенное снижение смертности и числа выявляемых новых носителей в крае. Число активных выявленных случаев заражения постоянно снижается и сейчас составляет 19 519. За новогодние праздники это число выросло в шесть раз — с 300 до 1800. Однако это официальная статистика, затрагивающая лишь несербское население края — на севере края число активных случаев заражения в разы больше или просто чаще проводят тесты.

Обе дозы вакцины от COVID-19 получили свыше 50% взрослого населения Косово — 801 524 человек, при этом произведено уже свыше 1 747 841 инъекций вакцины. В вакцинации могут участвовать все граждане старше 12 лет. Свыше 43,5 тысяч косоваров уже получили бустерную дозу вакцины от коронавируса.