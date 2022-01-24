Апатиты, Мурманская область, 24 января, 2022, 17:43 — ИА Регнум. Авиакомпания «Россия» запускает рейс из Санкт-Петербурга в Апатиты. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Мурманской области.

Rschider Самолёт авиакомпании «Россия»

Полеты в аэропорт «Хибины» будут выполняться четыре раза в неделю — по понедельникам, четвергам, пятницам и воскресеньям. Первый рейс запланирован на 11 февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, Вологду и Мурманск в 2023 году свяжет прямой авиарейс.