Казань, 24 января, 2022, 17:54 — ИА Регнум. Татарии 25 и 26 января окажется под влиянием антициклона. По данным региональных метеослужб, местами пройдет небольшой снег, ночью подморозит до —24 градусов.

Мороз

Во вторник, 25 января, в Татарии ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. Местами вероятен туман. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью и утром составит —15…—20˚С, при прояснениях до —24˚С, днем — около минус 15 градусов. На дорогах гололедица.

Аналогичная погода ожидается в среду, 26 января. Небольшое потепление до —17 градусов по ночам и до 13 градусов в дневное время синоптики прогнозируют с четверга, 27 января.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Новосибирской области ночью, 25 января, похолодает до −20…−25 °C, местами до — 31 °C. Днем прогнозируется −14…−19 °C.

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