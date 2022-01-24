Йошкар-Ола, , 17:40 — REGNUM Сельхозпроизводители Марий Эл в связи с аномальной жарой минувшим летом не смогли собрать достаточный объем урожая и выполнить условия получения субсидий. Правительство республики приняло решение не применять в отношении аграриев штрафных санкций, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Засуха Пресс-служба минсельхоза Удмуртии

Соответствующее постановление подписал глава Марий Эл Александр Евстифеев.

По данным минсельхоза республики, в среднем недополучили около 34% планируемого урожая зерновых. Объем недополученного молока оценивается примерно в 1 тыс. тонн. При этом в ведомстве подчеркнули, что в полном объеме были заготовлены корма, а производство молока увеличилось по сравнению с показателем 2020 года на 6%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр сельского хозяйства Марий Эл Андрей Кондратенко говорил, что что в течение всего летнего периода аномально сухая погода с недобором и неравномерным распределением осадков оказала негативное влияние на развитие растений и урожайность сельскохозяйственных культур. Средняя урожайность зерновых составила 16 центнеров с гектара, годом ранее — 23,6 центнера с гектара, в 2020 году — 19,9 центнера с гектара.

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