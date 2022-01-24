Кострома, 24 января, 2022, 18:04 — ИА Регнум. В Костромской области количество детей, находящихся на карантине из-за COVID-19 возросло в 9 раз за неделю. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте образования и науки региона.

Пустой школьный класс

В понедельник 17 января на карантин было закрыто четыре класса и две группы в детских садах, в которых воспитывались 164 ребёнка. 24 января дома по этой причине находились уже 1464 ребёнка из 21 детсадовской группы и 39 классов.

Детская заболеваемость за этот период выросла в 2 раза — с 78 заражений по данным на 17 января до 159 случаев 23 января. Чтобы предотвратить массовые случаи заражений и переход на дистанционное обучение, департамент образования совместно с медиками разрабатывает совместный приказ о тестировании детских групп и классов в случае выявления коронавируса. Ожидается, что документ будет подписан и опубликован в среду, 26 января.