Сыктывкар, 24 января, 2022, 17:38 — ИА Регнум. Житель Коми выиграл в гослотерею 13 880 770 рублей, сообщает «Комиинформ».

Fishki.net Лотерея

«Счастливчик еще не обратился за выигрышем. Известно лишь, что билет, который впоследствии принес своему обладателю многомиллионный выигрыш, был куплен всего за 50 руб. Участник выбрал его в мобильной версии сайта», — пишет издание.

Как сообщало ИА REGNUM, житель Австралии на Рождество выиграл $1,5 млн в лотерею.