Москва, , 17:37 — REGNUM «Газпром» установил новый суточный рекорд по поставкам газа в Китай в рамках контракта с китайской национальной нефтегазовой корпорацией CNPC. Об этом сообщается 24 января в телеграм-канале российской компании.

Китай. Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

«18 января зафиксирован новый абсолютный суточный рекорд поставок российского газа в Китай в рамках двустороннего долгосрочного контракта между «Газпромом» и CNPC», — говорится в сообщении.

Точных данных об объёме поставок голубого топлива в Китай компания не приводит.