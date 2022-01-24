Москва, 24 января, 2022, 17:37 — ИА Регнум. «Газпром» установил новый суточный рекорд по поставкам газа в Китай в рамках контракта с китайской национальной нефтегазовой корпорацией CNPC. Об этом сообщается 24 января в телеграм-канале российской компании.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай. Газ

«18 января зафиксирован новый абсолютный суточный рекорд поставок российского газа в Китай в рамках двустороннего долгосрочного контракта между «Газпромом» и CNPC», — говорится в сообщении.

Точных данных об объёме поставок голубого топлива в Китай компания не приводит.