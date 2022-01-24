Турин, Италия, , 17:36 — REGNUM Туринский «Ювентус» предложил менхенгладбахской «Боруссии» 7 миллионов евро за трансфер 25-летнего опорного полузащитника сборной Швейцарии Дениса Закариа в январе. Об этом в своем Twitter-аккаунте сообщил журналист Фабрицио Романо.

Логотип Ювентуса

Также сообщается, что в подписании Закариа заинтересованы мюнхенская «Бавария», дортмундская «Боруссия» и «Манчестер Юнайтед». Текущее соглашение швейцарского футболиста с «жеребятами» рассчитано до 30 июня 2022 года.

В текущем сезоне на счету Закариа 3 (2+1) очка по системе гол+пас в восемнадцати матчах за «Боруссию» во всех турнирах.

Закариа перешел в «Боруссию» 1 июля 2017 года из «Янг Бойз» за 12 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость хавбэка сборной Швейцарии, по оценкам портала transfermarkt, составляет 27 миллионов евро.