Страсбург, Франция, 24 января 2022, 17:37 — REGNUM Председателем ПАСЕ на ближайший год избран Тини Кокс (Нидерланды), сообщили 24 января в пресс-службе ассамблеи.
За Кокса отдали голоса 164 депутата ПАСЕ. Итоги голосования сегодня, 24 января, объявили на первом заседании зимней сессии ассамблеи.
Также на голосование выставлялась кандидатура Марии Мезенцевой (Украина), но за неё отдали голоса только 80 депутатов.
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