Страсбург, Франция, 24 января, 2022, 17:37 — ИА Регнум. Председателем ПАСЕ на ближайший год избран Тини Кокс (Нидерланды), сообщили 24 января в пресс-службе ассамблеи.

Council of Europe Parliamentary Assembly Сессия ПАСЕ

За Кокса отдали голоса 164 депутата ПАСЕ. Итоги голосования сегодня, 24 января, объявили на первом заседании зимней сессии ассамблеи.

Также на голосование выставлялась кандидатура Марии Мезенцевой (Украина), но за неё отдали голоса только 80 депутатов.