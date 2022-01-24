Нижний Новгород, , 17:34 — REGNUM На 4,3% сократилось количество зарегистрированных преступлений в Нижегородской области в 2021 году. Об этом заявил начальник регионального управления МВД Юрий Арсентьев на заседании правоохранительной коллегии.

Нижний Новгород Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, на ситуацию оказало влияние уменьшение числа тяжких и особо тяжких деяний на 14,8%.

Так, количество произошедших в регионе убийств сократилось на 12,8% по сравнению с 2020 годом, а фактов причинения тяжкого вреда здоровью — на 11,8%.

Также совершено на 22% меньше квартирных краж и на 17,6% снизилось число угонов автомобилей, на 21,6% реже стали происходить грабежи и на 14,4% сократилось количество разбойных нападений.

«Уровень преступности в Нижегородской области продолжает оставаться ниже, чем в среднем по стране и Приволжскому федеральному округу. А раскрываемость преступлений находится на уровне средней по стране и составляет 52,5%», — резюмировал представитель МВД.