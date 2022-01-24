Нижний Новгород, 24 января, 2022, 17:34 — ИА Регнум. На 4,3% сократилось количество зарегистрированных преступлений в Нижегородской области в 2021 году. Об этом заявил начальник регионального управления МВД Юрий Арсентьев на заседании правоохранительной коллегии.

Иван Шилов ИА REGNUM Нижний Новгород

По его словам, на ситуацию оказало влияние уменьшение числа тяжких и особо тяжких деяний на 14,8%.

Так, количество произошедших в регионе убийств сократилось на 12,8% по сравнению с 2020 годом, а фактов причинения тяжкого вреда здоровью — на 11,8%.

Также совершено на 22% меньше квартирных краж и на 17,6% снизилось число угонов автомобилей, на 21,6% реже стали происходить грабежи и на 14,4% сократилось количество разбойных нападений.

«Уровень преступности в Нижегородской области продолжает оставаться ниже, чем в среднем по стране и Приволжскому федеральному округу. А раскрываемость преступлений находится на уровне средней по стране и составляет 52,5%», — резюмировал представитель МВД.