В Белгороде с козырька балкона 11 этажа сняли школьницу
Белгород, 24 января, 2022, 17:36 — ИА Регнум. Девочку, держащуюся за козырёк балкона на 11 этаже высотного дома в Белгороде, заметили 24 января очевидцы.
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Спасение подростка
В социальных сетях разлетелись ролики и фотографии ребёнка — школьница с рюкзаком стоит на козырьке жилого дома на улице Губкина. К 16-этажному зданию вызвали спасателей, они развернули автолестницу. Спустя некоторое время девочке помогли забраться на балкон.
По данным очевидцев, школьница поругалась с матерью.