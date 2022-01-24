Белгород, 24 января, 2022, 17:36 — ИА Регнум. Девочку, держащуюся за козырёк балкона на 11 этаже высотного дома в Белгороде, заметили 24 января очевидцы.

Цитата из видео Спасение подростка

В социальных сетях разлетелись ролики и фотографии ребёнка — школьница с рюкзаком стоит на козырьке жилого дома на улице Губкина. К 16-этажному зданию вызвали спасателей, они развернули автолестницу. Спустя некоторое время девочке помогли забраться на балкон.

По данным очевидцев, школьница поругалась с матерью.