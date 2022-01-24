Москва, , 17:30 — REGNUM Министерство транспорта ожидает роста пассажиропотока российских авиакомпаний в 2022 году по сравнению с прошлым годом. Об этом 24 января заявил журналистам замруководителя ведомства Игорь Чалик.

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Вместе с тем он отметил, что давать конкретные прогнозы на сегодняшний сложно с учётом распространения нового штамма коронавируса «Омикрон».

Ранее в Минтрансе сообщили, что в 2021 году пассажиропоток авиакомпаний вырос на 61,85% по сравнению с предыдущим годом. В общей сложности российские авиаперевозчики обслужили около 112 миллионов пассажиров.