Приштина, , 17:39 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич 24 января заявил, что сербы смогут принимать участие в президентских выборах 3 апреля по всему Косово.

Александр Вучич Medija Centar Beograd

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Вучич заявил, что косовская сторона не заинтересована в переговорах с Сербией и хочет лишь одного — признания своей независимости от Сербии.

Александр Вучич «Я надеюсь, что кто-нибудь поймет, какими будут последствия, если этого не произойдет. Я уже суров и хмурю брови, но улыбаюсь, когда Большая пятерка публикует заявление, а Курти даже не хочет ее выслушать».

Напомним, вопреки призыву США, Великобритании, Франции, Германии и Италии разрешить проведение референдума о поправках в Конституцию Сербии на территории Косово, парламент Косово выпустил резолюцию против этого.

В Приштине заявили, что сербские избирательные участки на территории Косово больше функционировать не будут. Сербам пришлось ехать в Центральную Сербию, чтобы принять участие в голосовании.

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