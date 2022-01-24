Архангельск, 24 января, 2022, 17:25 — ИА Регнум. В Архангельской области за последние сутки с ковидом госпитализировали 32 человека, общее число случаев COVID-19 выросло в регионе на 955, сообщает оперштаб.

Vk.com/mihailohlopkov Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом

«За вчерашний день госпитализировано 32 человека, это доказывает, что, несмотря на рост числа заболевших, болезнь переносится в относительно легкой форме. Данные, которые поступают из лабораторий Санкт-Петербурга, где исследуют ПЦР-тесты, направленные нами на секвенирование, свидетельствуют о том, что порядка 50% отправленных проб показывают наличие у заболевших нового штамма омикрон», — цитирует штаб главу регионального минздрава Александра Герштанского.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельскую область поступила первая партия антиковидной вакцины «Спутник М».