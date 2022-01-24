Тюмень, 24 января, 2022, 17:20 — ИА Регнум. В Тюмени начальник курса командного факультета из Тюменского высшего военно-инженерного командного училища умер в больнице после драки с другим военнослужащим. Об этом сообщает Ura.ru cо ссылкой на собственный источник.

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По словам источника, ночью 22 января между 34-летним майором и 24-летним прапорщиком, который является курсантом четвёртого курса, возник конфликт. В результате младший по званию ударил оппонента кулаком по лицу. Утром 23 января майор скончался в больнице, не приходя в сознание. Причиной конфликта называются межличностные отношения.

В СУ СКР по Тюменской области сообщение источника не комментируют. В региональном департаменте здравоохранения подтвердили факт того, что в указанный день и время действительно в областную клиническую больницу №2 поступал пациент в бессознательном состоянии.

«Причины смерти будут установлены по результатам экспертизы», — пояснили в ведомстве.