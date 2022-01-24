Минск, 24 января, 2022, 17:16 — ИА Регнум. Белорусский генпрокурор Андрей Швед прибыл 24 января в президентский дворец с докладом о криминогенной ситуации в постсоветской республике. Он сообщил Александру Лукашенко, что за 2021 год количество зарегистрированных преступлений снизилось на 8%. Особое внимание было уделено привлечению к уголовной ответственности инакомыслящих по статье 130 УК («экстремизм»).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Александр Лукашенко

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Принимая своего назначенца, Лукашенко поинтересовался «как мы тут выглядим» — в криминальной статистике. При этом он указал на «очень важный момент — уголовные дела по экстремистской деятельности отдельных наших групп и отдельных наших граждан» и уточнил: «Экстремизм».

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По словам Шведа, в 2021 году было «завершено расследование и направлена в суд основная масса уголовных дел по преступлениям, совершенным в 2020 году лицами, которые пытались совершить «государственный переворот». Генпрокурор уточнил: «В общей сложности судами рассмотрено более 1,2 тыс уголовных дел, по которым осуждено более 1,6 тыс человек».

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Лукашенко поинтересовался также ходом борьбы с коррупцией, отметив, что «у нас слишком много проблем, и прежде всего с падежом скота». Он также расспросил Шведа о расследовании уголовного дела о «геноциде белорусского народа» во время Великой Отечественной войны, которую руководство Белоруссии объявило «не нашей».

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«Но на каком этапе находимся? И когда мы уже в полном объеме, в целом предъявим международной общественности лицо тех людей, потомки которых сегодня ходят вокруг Белоруссии и которые вместе с беглыми в Польше, Литве и других государствах, в том числе и в Украине, сегодня пытаются проникнуть на территорию Белоруссии, чтобы попасть тут уже под статью экстремистов», — цитирует Лукашенко пресс-служба президента Белоруссии.

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