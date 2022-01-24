Ростовская область, , 17:15 — REGNUM Ростовским огнеборцам удалось локализовать пожар на земснаряде в районе улицы 1-я Луговая. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России.

Пожар на земснаряде ГУ МЧС России по Ростовской области

На месте происшествия работают два звена газодымозащитной службы. Тушение разбито на два боевых участка. Пожар локализован на площади 100 кв. метров. 30 сотрудников завода «Моряк» эвакуированы.

Пожар тушат более 80 человек и 27 единиц техники.

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