Ростовская область, 24 января, 2022, 17:15 — ИА Регнум. Ростовским огнеборцам удалось локализовать пожар на земснаряде в районе улицы 1-я Луговая. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России.

ГУ МЧС России по Ростовской области Пожар на земснаряде

На месте происшествия работают два звена газодымозащитной службы. Тушение разбито на два боевых участка. Пожар локализован на площади 100 кв. метров. 30 сотрудников завода «Моряк» эвакуированы.

Пожар тушат более 80 человек и 27 единиц техники.