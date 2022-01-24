Балаково, Саратовская область, 24 января, 2022, 17:19 — ИА Регнум. Прокурорская проверка ведется в Саратовской области после госпитализации 16-летнего подростка. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В больнице

Учащегося одного из техникумов города Балаково 24 января госпитализировали в медучреждение с интоксикацией. Установлено, что молодой человек гостил на выходных у своих родителей в поселке Духовницкое.

В ходе проверки выяснят условия жизни и воспитания подростка, а также надлежащего исполнения родителями своих обязанностей.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2020 года в Саратове с диагнозом «отравление неизвестным веществом, алкогольная интоксикация» был госпитализирован 10-летний мальчик. Ребенка обнаружили лежащим на улице.

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