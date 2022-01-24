Челябинск, , 17:13 — REGNUM В Челябинской области сотрудницу одной из компаний сотовой связи осудили за нарушение тайны телефонных переговоров и за неправомерный доступ к компьютерной информации. Об этом сообщает областное управление СКР.

Приговор

Argumenti.ru

По данным следствия, эта гражданка незаконно получила доступ к детализации телефонных разговоров граждан и к данным о местонахождении абонентов во время телефонных разговоров. Эти сведения она передала заинтересованному лицу при помощи мессенджера.

Преступление выявили сотрудники ФСБ России. Суд назначил даме два года условно.