Челябинск, 24 января, 2022, 17:13 — ИА Регнум. В Челябинской области сотрудницу одной из компаний сотовой связи осудили за нарушение тайны телефонных переговоров и за неправомерный доступ к компьютерной информации. Об этом сообщает областное управление СКР.

Argumenti.ru Приговор

По данным следствия, эта гражданка незаконно получила доступ к детализации телефонных разговоров граждан и к данным о местонахождении абонентов во время телефонных разговоров. Эти сведения она передала заинтересованному лицу при помощи мессенджера.

Преступление выявили сотрудники ФСБ России. Суд назначил даме два года условно.