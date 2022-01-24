Берлин, , 18:32 — REGNUM Более 120 священников и сотрудников общины католической церкви в Германии объявили себя гомосексуалистами, запустив кампанию с требованием положить конец дискриминации в отношении ЛГБТ. Об этом сообщает 24 января немецкое агентство Deutsche Welle.

ЛГБТ AJEL

Римско-католическая церковь в Германии вновь столкнулась с призывами к защите прав ЛГБТ-сообщества и прекращению институциональной дискриминации в отношении гомосексуалистов.

Около 125 человек, в том числе бывшие и действующие священники, учителя, церковные служители и волонтеры, назвали себя гомосексуалистами, попросив церковь учесть их требования и отказаться от «устаревших утверждений церковной доктрины, когда речь заходит о гендере».

Члены церковной общины опубликовали семь требований в социальных сетях в рамках инициативы OutInChurch. Они заявили, что их сексуальная ориентация никогда не должна рассматриваться как нарушение лояльности или причина для увольнения со службы.

Помимо требования равных прав, священники также выдвинули требования о том, чтобы церковь взяла на себя ответственность за дискриминацию в отношении представителей общины на протяжении всей истории.