София, , 17:08 — REGNUM Правительство Болгарии соберется 25 января на экстренное совещание Совета национальной безопасности (СНБ), посвященное ситуации на Украине и перспективам размещения на болгарской территории американских военнослужащих. Об этом 24 января сообщает софийская газета «Сега».

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Согласно официальной информации, болгарское правительство во главе с премьер-министром Кирилом Петковым обсудит «напряженность на украинских границах», а также рассмотрит возможность оказания Киеву военной помощи и возможности укрепления восточных флангов НАТО. Других деталей не сообщается.

Напомним СНБ Болгарии подчиняется непосредственно главе болгарского правительства. Основная задача структуры — анализ состояния системы защиты государства, а также оценка роли Софии в геополитических вопросах.

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