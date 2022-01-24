Приштина, , 17:10 — REGNUM Глава парламентской фракции правящей партии Косово «Движение за самоопределение» Мимоза Кусари-Лиля 24 января заявила, что в Косово более не позволят проводить выборы президента Сербии на своей территории, как то было раньше.

Косово Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, косовский депутат призвала следовать практике, начало которой положила парламентская против проведения референдума о поправках в Конституцию Сербии на территории Косово.

Мимоза Кусари-Лиля «Что касается выборов 3 апреля в Сербии, я думаю, что то, что произошло с резолюцией по референдуму, одобренной парламентом, является практикой, которую стоит применять и дальше. Косово должно функционировать как нормальное государство не только по мерке региона, но и Европы, и должно гарантировать гражданам с двумя гражданствами право принимать участие в выборах по почте или через офис связи в Приштине, но возврата к традиционной организации избирательного процесса в Сербии не будет».

По словам Мимозы Кусари-Лили, косовские сербы должны прекратить жить с иллюзией, что Косово является частью Сербии.

Читайте ранее в этом сюжете: Минобороны РФ сообщило детали атаки боевиков на сирийскую тюрьму в Хасеке

Читайте развитие сюжета: ЕС призвал Косово организовать для сербов голосование на выборах президента