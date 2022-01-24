Приштина, 24 января 2022, 17:10 — REGNUM Глава парламентской фракции правящей партии Косово «Движение за самоопределение» Мимоза Кусари-Лиля 24 января заявила, что в Косово более не позволят проводить выборы президента Сербии на своей территории, как то было раньше.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, косовский депутат призвала следовать практике, начало которой положила парламентская против проведения референдума о поправках в Конституцию Сербии на территории Косово.
По словам Мимозы Кусари-Лили, косовские сербы должны прекратить жить с иллюзией, что Косово является частью Сербии.
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