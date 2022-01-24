Приштина, Сербия, 24 января, 2022, 17:10 — ИА Регнум. Глава парламентской фракции правящей партии Косово «Движение за самоопределение» Мимоза Кусари-Лиля 24 января заявила, что в Косово более не позволят проводить выборы президента Сербии на своей территории, как то было раньше.

Иван Шилов ИА REGNUM Косово

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, косовский депутат призвала следовать практике, начало которой положила парламентская против проведения референдума о поправках в Конституцию Сербии на территории Косово.

Мимоза Кусари-Лиля «Что касается выборов 3 апреля в Сербии, я думаю, что то, что произошло с резолюцией по референдуму, одобренной парламентом, является практикой, которую стоит применять и дальше. Косово должно функционировать как нормальное государство не только по мерке региона, но и Европы, и должно гарантировать гражданам с двумя гражданствами право принимать участие в выборах по почте или через офис связи в Приштине, но возврата к традиционной организации избирательного процесса в Сербии не будет».

По словам Мимозы Кусари-Лили, косовские сербы должны прекратить жить с иллюзией, что Косово является частью Сербии.