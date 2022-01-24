Екатеринбург, , 17:07 — REGNUM Приговор обстрелявшему людей в Екатеринбурге Сергею Болкову вынесут 1 февраля. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского облсуда.

Приговор

Иван Шилов © ИА REGNUM

Начало оглашения намечено на 15:00 по местному времени. Ранее, 24 января, суд удалился после прений в совещательную комнату.

Как сообщало ИА REGNUM, прокурор запросил для него 20 лет колонии. Преступление было совершено 30 мая в жилом районе Химмаш в Екатеринбурге.

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