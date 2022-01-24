Екатеринбург, 24 января, 2022, 17:07 — ИА Регнум. Приговор обстрелявшему людей в Екатеринбурге Сергею Болкову вынесут 1 февраля. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского облсуда.

Иван Шилов ИА REGNUM Приговор

Начало оглашения намечено на 15:00 по местному времени. Ранее, 24 января, суд удалился после прений в совещательную комнату.

Как сообщало ИА REGNUM, прокурор запросил для него 20 лет колонии. Преступление было совершено 30 мая в жилом районе Химмаш в Екатеринбурге.