Иерусалим, 24 января, 2022, 18:30 — ИА Регнум. Кабинет министров Израиля утвердил специальную государственную комиссию для расследования дела о возможной коррупции, связанной с закупкой военных кораблей и подводных лодок у Германии. Об этом сообщает 24 января немецкое агентство Deutsche Welle.

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Израиль потратил около $2 миллиардов за покупку военно-морских судов у немецкой компании Thyssenkrupp в период с 2009 по 2016 год. Сделка послужила поводом для обвинений во взяточничестве в отношении советников бывшего премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Утверждалось, что контракты с Германией были заключены против воли военных и министерства обороны Израиля. Бывший премьер-министр ИзраиляЭхуд Барак назвал дело «самым серьёзным коррупционным скандалом в истории Израиля».

Созданная правительством специальная комиссия обладает широкими и имеет возможность полномочиями вызывать свидетелей, требовать дачи показаний и давать рекомендации относительно дальнейших действий как в отношении отдельных лиц, так и в отношении органов государственной власти.

Ожидается, что комиссией также будут рассмотрены обстоятельства, при которых Израиль согласился на продажу немецких подводных лодок Египту.

Отметим, что о создании комиссии было объявлено всего через несколько дней после того, как Израиль объявил о новой сделке по закупке трёх подводных лодок у Thyssenkrupp на общую сумму $3,4 миллиарда.