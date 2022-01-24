Ватикан, 24 января, 2022, 18:16 — ИА Регнум. Бывший папа Римский Бенедикт XVI (Йозеф Ратцингер) признал, что давал ложную информацию во время расследования по делу о сексуальном насилии в католической церкви Германии. Об этом сообщает 24 января немецкое агентство Deutsche Welle.

Rvin88 Бенедикт XVI

«Бенедикт XVI извинился за предоставление ложной информации во время расследования в его бывшей Мюнхенской архиепархии», — говорится в заявлении его секретаря, опубликованном на новостном портале Ватикана.

Отмечается, что ложная информация не была предоставлена главой Римско-католической церкви «со злым умыслом».

Ранее Бенедикт XVI сообщил следствию, что не присутствовал на собрании 1980 года, на котором обсуждалась ситуация со священником-педофилом. Теперь же он подтвердил, что присутствовал на собрании, но заверил при этом, что отверг предложение о переназначении священника на пастырские обязанности.

В отчете, опубликованном 20 января, рассматривались случаи сексуального насилия со стороны представителей духовенства Мюнхенской архиепархии в период с 1945 по 2019 год. Действующий папа Римский Франциск пообещал восстановить справедливость в отношении жертв сексуального насилия со стороны католического духовенства.