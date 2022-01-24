Москва, 24 января, 2022, 17:02 — ИА Регнум. Агент 28-летнего французского центрального защитника московского «Спартака» Самуэля Жиго Мохаммед Беншенафи заявил, что его клиент покинет «красно-белых» в конце сезона.

Андрей Пронин ИА REGNUM Себастьян Дриусси и Самуэль Жиго

«Нет никаких шансов, что Самуэль останется в «Спартаке» по окончании сезона. Он должен быть во Франции со своей семьей», — цитирует Беншенафи издание «РБ Спорт».

В текущем сезоне Самуэль Жиго принял участие в 24-х матчах за «Спартак» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом в ворота московского «Динамо» и одной результативной передачей.

Жиго перешел в «Спартак» 1 июля 2018 года из бельгийского «Гента» за 8 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость французского футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 11 миллионов евро.