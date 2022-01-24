Вашингтон, , 17:02 — REGNUM Германия становится ненадёжный партнёром — так считают в США, пишет 24 января The Wall Street Journal. В статье Берлин упрекают в экономическом сотрудничестве с Россией и Китаем.

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В одной из статей издания отмечается, что Германия сделала выбор в пользу собственных интересов, не согласующихся с интересами США. Это произошло уже при канцлере Олафе Шольце.

Пример такого неодобряемого США поведения является отказ от поставок оружия Киеву. Это повлияло на расклад сил в Европе. Приводится пример с проведением разведывательных полётов.

Так, Великобритания проводила разведывательные полёты не через германское воздушное пространство до Украины, хотя это был бы прямой путь, а в обход Германии. Это якобы связано с позицией Берлина.

Кроме того, германские власти не хотят помочь США остановить «Северный поток — 2», «прикрываясь» тем, что это не политика, а экономика. Автор статьи цитирует Шольца и осуждает его за то, что тот не хочет проблем с РФ по СП-2.

В статье также указываются претензии к Берлину по поводу Китая, с которым Шольц «стремится сохранить экспорт на сумму $150 млрд в год любой ценой».

В результате Германия объявляется автором статьи «ненадёжным партнёром». Ведь она ставит свои экономические интересы на первое место.

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