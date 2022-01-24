Москва, , 17:01 — REGNUM Группа из 20 кораблей и судов Балтийского флота вышла из пунктов постоянного базирования и направляется на морские манёвры, сообщает 24 января Отдел информационного обеспечения Балтийского флота пресс-службы Западного военного округа.

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Корабли, объединенные в несколько тактических групп, вышли в назначенные районы, где им предстоит отработать противолодочную и противовоздушную оборону, а также противоминное обеспечение отрядов.

«20 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения Балтийского флота покинули пункты постоянного базирования и вышли в назначенные районы Балтийского моря для выполнения задач в рамках плановых мероприятий боевой подготовки», — сообщает пресс-служба.

В ходе манёвров будут выполняться практические боевые упражнения.

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