Прокуратура в Ярославле увидела состав преступления при продаже части рынка
Ярославль, 24 января, 2022, 16:59 — ИА Регнум. Прокуратура города Ярославля направила в Следственный комитет результаты проверки по факту отчуждения части имущества принадлежащего мэрии Центрального рынка. Об этом сообщил депутат муниципалитета Анатолий Каширин, по обращению которого проводилась проверка.
Напомним, именно ИА REGNUM первым рассказало о странном инвестиционном соглашении, заключенном в 2020 году. Согласно ему, инвестор получил здания и помещения на улице Андропова площадью 480,9 квадратных метров в обмен на инвестиции в сумме 27,6 млн рублей. Помещения находятся в самом центре города, недвижимость здесь стоит дорого. Между тем отчуждение имущество произошло не на торгах, а через инвестсоглашение. Какие именно нарушения нашли прокуроры, в ответе не говорится.
Прокуратура предлагает Следственному комитету оценить действия должностных лиц на предмет возбуждения уголовного дела.
Ранее, руководство АО «Центр» заявляло о том, что сделка с инвестиционным соглашением соответствовала закону. Городские власти ждут реакции Следственного комитета.
ИА REGNUM будет следить за развитием событий.