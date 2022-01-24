Ярославль, 24 января, 2022, 16:59 — ИА Регнум. Прокуратура города Ярославля направила в Следственный комитет результаты проверки по факту отчуждения части имущества принадлежащего мэрии Центрального рынка. Об этом сообщил депутат муниципалитета Анатолий Каширин, по обращению которого проводилась проверка.

Вывеска Центрального рынка

Напомним, именно ИА REGNUM первым рассказало о странном инвестиционном соглашении, заключенном в 2020 году. Согласно ему, инвестор получил здания и помещения на улице Андропова площадью 480,9 квадратных метров в обмен на инвестиции в сумме 27,6 млн рублей. Помещения находятся в самом центре города, недвижимость здесь стоит дорого. Между тем отчуждение имущество произошло не на торгах, а через инвестсоглашение. Какие именно нарушения нашли прокуроры, в ответе не говорится.

Прокуратура предлагает Следственному комитету оценить действия должностных лиц на предмет возбуждения уголовного дела.

«Прокуратурой, в связи с выявленными нарушениями при распоряжении имуществом общества, то есть АО «Центр», в порядке пункта 2, части 2 статьи 37 уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, вынесено постановление о направлении в следственный орган соответствующих материалов для решения вопроса об уголовном преследовании по факту совершения преступления, предусмотренного частью первой статьи 286 «Превышение должностных полномочий», — сообщил прокурор Ярославля Александр Чеховской в ответе депутату.

Ранее, руководство АО «Центр» заявляло о том, что сделка с инвестиционным соглашением соответствовала закону. Городские власти ждут реакции Следственного комитета.

«Отмечаем, что мэрия города Ярославля соглашение не подписывала, его стороной не является. Оценка законности данной сделки будет дана компетентными органами в установленном порядке » , — отметили в мэрии Ярославля.

ИА REGNUM будет следить за развитием событий.