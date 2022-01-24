Белгород, , 17:07 — REGNUM Завершается капитальный ремонт государственного историко-художественного музея-диорамы «Курская битва. Белгородское направление». Общая сумма работ составила 97 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 24 января в пресс-службе правительства региона.

Музей-диорама Марина Каширская © ИА REGNUM

В музее полностью выполнены общестроительные работы и замена инженерных сетей. С 1 марта начнётся реставрация полотна уникальной диорамы и обновление постоянной экспозиции. В залах установят сенсорные экраны, мультимедийные панели с «оживающими героями», бинокуляры, индивидуальные аудиогиды. Открытие обновлённого музея запланировано на 9 мая 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, посещение музея-диорамы после ремонта будет бесплатным.

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